Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби признался, кого из футболистов Сассуоло реально хотел видеть в донецком клубе.

"Берарди Бога и Локателли нужно идти своим путем. Не думаю, что Шахтер может быть лучшим решением для них.

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Кроме Марлона, я думал о приглашении защитников Джанмарко Феррари и Рожерио в мою новую команду. Сассуоло с борьбой отпускает важных игроков", – цитирует Де Дзерби Calciomercato.

Напомним, в межсезонье "горняки" приобрели Педринью (у Бенфики), Лассину Траоре (у Аякса) и Марлона (у Сассуоло), потратив всего около 40 млн евро.

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