Де Дзерби назвал игроков, которых не удалось пригласить в Шахтер
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби признался, кого из футболистов Сассуоло реально хотел видеть в донецком клубе.
"Берарди Бога и Локателли нужно идти своим путем. Не думаю, что Шахтер может быть лучшим решением для них.
"У Шахтера нет денег": главный скаут "горняков" агрессивно отреагировал на слухи о трансфере Тобиаса
Кроме Марлона, я думал о приглашении защитников Джанмарко Феррари и Рожерио в мою новую команду. Сассуоло с борьбой отпускает важных игроков", – цитирует Де Дзерби Calciomercato.
Напомним, в межсезонье "горняки" приобрели Педринью (у Бенфики), Лассину Траоре (у Аякса) и Марлона (у Сассуоло), потратив всего около 40 млн евро.
Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки