"Мы вернулись с зарубежного сбора, так как чемпионат стартует уже 24 июля. У команды есть несколько выходных. Очень скоро мы возобновим подготовку к первому туру. Затем нас ждут два матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, следом – Суперкубок против Динамо. Хотим сразу начать сезон с побед. В дальнейшем это поможет психологически.

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Я покинул Италию, так как почувствовал, что моя история с Сассуоло подошла к концу. Иначе я бы никогда оттуда не уехал. Мне там очень нравилось. Наши футбольные философии с Шахтером совпали, к тому же есть возможность попробовать свои силы в Лиге чемпионов", – поделился Де Дзерби в комментарии TuttomercatoWeb.

Отметим, "горняки" должны были начать сезон матчем за Суперкубок Украины против Динамо, но его перенесли на 22 сентября. Теперь первым поединком для Шахтера станет встреча с Ингульцом.

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