"Перед подписанием контракта с Шахтером я сразу решил: если клуб присоединится к Суперлиге, то я уйду.

УЕФА необычно наказал ярых членов Суперлиги

Уже высказывался на эту тему перед матчем с Миланом. Я не злился тогда на болельщиков, тренеров или игроков клуба, они не имели к этому никакого отношения. Я был зол на образ мышления руководства, которое, с моей точки зрения, было ошибочным.

На тот момент я был тренером провинциального коллектива, который выходил играть на поле против команды, которая только что присоединилась к Суперлиге, поэтому не скрывал своих эмоций", – цитирует Де Дзерби Sassuolo News.

Напомним, что в апреле 12 топ-клубов объявили о создании элитной лиги. Однако, из-за сопротивления УЕФА, ФИФА и болельщиков проект просуществовал считанные дни. Сейчас в нем официально остались только Реал, Барселона и Ювентус.

Шахтар – Генк: Де Дзербі не чарівник, але "гірники" зобов'язані проходити Монако – провал у плей-офф ЛЧ буде катастрофою