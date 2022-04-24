"Я могу сказать, что мой Шахтер был очень сильным. Можно сказать, что мы были готовы на 30-40% своего потенциала. Если бы в следующее трансферное окно мы добавили бы двух футболистов, могла бы быть команда, которая писала бы историю. И не только в рамках чемпионата Украины. Моей целью в Шахтере было достижение четвертьфинала или полуфинала ЛЧ.

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Понятно, что это произошло бы не сразу, а через 2-3 года. Конечно, это высокая цель, но она мотивировала и меня, и президента, и Сергея Палкина, и Дарио Срну. И в один день этого ребенка у нас украли. Это невероятно тяжело. Я жду момента, чтобы понять, что будет с украинским чемпионатом. Я часто говорил с Павелко. Я всегда со страстью относился к своей работе, но поймите, если украинского чемпионата не будет, я вынужден пойти по другой дороге и понять, где я буду работать дальше.

На сегодняшний день я еще не говорил ни с одной командой. Пока я еще тренер Шахтера. О начале таких переговоров я предупредю Сергея Палкина и Дарио Срну", – отметил Де Дзерби в интервью Денисов Time.

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