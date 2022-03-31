Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик не сомневается в лояльности Роберто Де Дзерби к клубу.

Главный тренер "горняков" сейчас находится в Италии, но поддерживает тесный контакт с подопечными.

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"Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не идет. Он общается с футболистами, звонит по телефону, мы разговариваем. Он также поддерживает нас и переживает из-за ситуации в нашей стране", – сказал Мудрик в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Де Дзерби уже успели сватать в Фенербахче, Интер и даже сборную Италии. Действующий контракт специалиста с Шахтером рассчитан до лета 2023 года.

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