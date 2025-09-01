Марсель заключил соглашение с Брайтоном по полузащитнику Мэтту О'Райли. Как сообщает Foot Mercato, стороны достигли договоренности об аренде без опции выкупа – датчанин проведет сезон в составе команды Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби получил подарок к большому празднику – Марсель официально нашел замену звезде сборной Франции

24-летний хавбек родился в Англии, но выступает за сборную Дании, за которую уже имеет 4 поединка. Прошлым летом он перешел в Брайтон из Селтика, однако в Премьер-лиге закрепиться не сумел: 21 матч, 2 гола и 2 ассиста. Его потенциальный трансфер в Ювентус все лето оставался в плоскости слухов, но в конце концов именно Марсель сделал конкретный шаг.

Французский клуб срочно искал усиление после ухода Адриена Рабьо, который направляется в Милан. К тому же в команде недавно произошел конфликт Рабйо с партнером Джонатаном Роу, что ускорило решение расстаться с французом.

Марсель активно работает на трансферном рынке – на днях клуб объявил об аренде Артура Вермерена из РБ Лейпциг, а также готовится представить левого защитника Вест Хэма Эмерсона Пальмиери.

