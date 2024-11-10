Итальянец летом возглавил провансальский клуб. Марсель с Роберто Де Дзерби стартовал очень уверенно, но потом результаты стали хуже. Первые результаты "бело-голубых" результат мотивационной работы специалиста.

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Как информирует L'Equipe, Роберто Де Дзерби собрал всю команду и выступил с речью. Сначала итальянец показал на проекторе контракт, который ему предложил Манчестер Юнайтед. Финансовые детали были зашифрованы, но логотип "красных дьяволов" было видно повсюду.

"Это контракт, который они мне предложили, контракт на несколько сезонов с зарплатой, которую вы себе можете представить. Я бы не был здесь, если бы ставил деньги выше страсти", – цитирует издание итальянца.

Напомним, Марсель сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1 с 20 баллами.

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