"Мне очень важно еще в начале летних сборов понять, какие футболисты со мной, на каких игроков я могу полагаться, а какие оставят команду.

Де Дзерби выделил главную проблему в Шахтере

Будут ли в Шахтере Марлон Бога, Локателли, Сенси? Обещали ли мне кадровое усиление? Я не помню. Шучу.

Возможно. Сейчас с Дарио Срной и Жозе Боту будем общаться и посмотрим, за счет каких игроков можем улучшить уровень Шахтера. И, прежде всего, важно понять, на каких позициях нам нужны футболисты. И уже потом будем рассматривать приобретение новичков.

Какая на мой взгляд позиция прежде всего требует кадрового усиления? Думаю, что нам нужен один защитник, один полузащитник и один нападающий. Потому что у нас сейчас травмированы Бондарь и Мораес и пока неясно, какие эти проблемы решать", – сказал Де Дзерби в интервью BurBuzz.

Напомним, накануне итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.

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