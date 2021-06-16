"Кого из своих бывших подопечных я хотел бы видеть в Шахтере? Я влюблен в каждого из футболистов Сассуоло, с кем мне пришлось работать.

Де Дзерби выделил двух талантов Шахтера, которых хочет видеть в первой команде

А дальше, по большому счету, это вопрос клуба – как он решит и как поступит. Конечно, когда идет поиск игрока на определенную позицию, с определенными качествами, выбор происходит буквально между двумя-тремя вариантами. Вполне возможно, что одной из этих трех опций будет Марлон", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, накануне "горняки" официально представили своего наставника, который уже успел провести первую тренировку Шахтера. Дебют итальянского специалиста во главе "горняков" состоится 24 июля в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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