Де Дзерби нацелился на нападающего Манчестер Юнайтед – итальянец уже готовит предложение, а фанаты устроили бунт
Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби уже определился с тем, кто усилит его команду.
Манчестер Юнайтед летом собирается разгрузить свой состав. Одним из кандидатов на выход является Мейсон Гринвуд, которого очень хочет видеть в Марселе Роберто Де Дзерби.
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Как сообщает RMC Sport, французский клуб предложил Манчестер Юнайтед 25 миллионов евро за 22-летнего вингера.
Однако фанаты Марселя организовали онлайн-кампанию против трансфера футболиста, которого обвиняли в домашнем насилии, и запустили хэштег "Гринвуду Тут Не Рады".
Напомним, Мейсон находился под арестом из-за избиения девушки. Позже уголовное дело в отношении футболиста прекратили.
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