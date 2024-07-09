Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби уже определился с тем, кто усилит его команду.

Манчестер Юнайтед летом собирается разгрузить свой состав. Одним из кандидатов на выход является Мейсон Гринвуд, которого очень хочет видеть в Марселе Роберто Де Дзерби.

Реал начал переговоры по "новому Варану" – мадридцы почти вдвое сбили цену

Как сообщает RMC Sport, французский клуб предложил Манчестер Юнайтед 25 миллионов евро за 22-летнего вингера.

Однако фанаты Марселя организовали онлайн-кампанию против трансфера футболиста, которого обвиняли в домашнем насилии, и запустили хэштег "Гринвуду Тут Не Рады".

Напомним, Мейсон находился под арестом из-за избиения девушки. Позже уголовное дело в отношении футболиста прекратили.

Чорний янгол Марселя: як легендарний клуб став заручником терору жорстокого ультрас