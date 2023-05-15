Чемпион мира в составе "чаек" может покинуть команду летом. Согласно информации The Athletic, Мак Аллистер покинет Брайтон только ради клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Аргентинец стремится выиграть самый главный европейский турнир.

Де Дзерби добил чемпионские мечты Зинченко: видеообзор матча Арсенал – Брайтон – 0:3

Самый сильный интерес к лидеру Брайтона проявляют Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Обе команды спорят за путевку в Лигу чемпионов. "Красные дьяволы" опережают мерсисайдцев в турнирной таблице на четыре пункта.

Как отмечает источник, Де Дзерби может сохранить Мак Аллистера в случае попадания в Лигу Европы. В таком случае полузащитник может передумать о своем трансфере.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 36 матчах за Брайтон. В активе Алексиса 12 голов и две результативные передачи. Контракт Мак Аллистера с "чайками" рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Миколенко видав топ-клас в АПЛ, вказавши на помилку Де Дзербі – Зінченко отримав приклад, але все буде складніше