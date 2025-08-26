Марсель ведет переговоры с мадридским Реалом по не нужному Хаби Алонсо игроку, который был ключевым определенный период под руководством Карло Анчелотти.

Как сообщает Фабрицио Романо, 29-летний Себальос заинтересован в переходе в команду Роберто Де Дзерби. Речь идет об аренде с обязательным выкупом за минимум 15 млн евро.

Переход игрока может состояться независимо от будущего в команде Адриена Рабйо. Чемпион мира со сборной Франции рискует покинуть Марсель после скандальной драки с одноклубником Джонатаном Роу, который уже отправился в Болонью.

Напомним, что Себальос выступает за королевский клуб с 2017-го. В 2019-2021 годах игрок находился в лондонском Арсенале на правах аренды.

