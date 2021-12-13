"Когда я покинул свой пост в Сассуоло, я не думал о других командах. Я думал о том, сделал ли правильный выбор, что покинул команду, где чувствовал себя как дома. Я принял решение и не рассматривал предложения от других клубов.

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Конечно, мне хотелось бы вернуться в Италию, но при условии, что найду команду, в которой смогу тренировать так, как тренировал Сассуоло. То есть команду, в которой мне будут созданы такие же условия, чтобы работать", – сказал специалист в программе BurBuzz.

Напомним, до работы в Шахтере Де Дзерби успел поработать в Сассуоло, Беневенто, Палермо и других клубах.

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