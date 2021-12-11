"Я не знаю, на каком этапе переговоры между Марлосом и клубом. Для меня Марлос стал настоящим открытием в Шахтере. Поначалу, когда я только приехал сюда, мне хотелось начать новый цикл с новыми игроками. Марлос был одним из тех, кто должен был покинуть команду.

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Но он поразил меня с положительной стороны. Чрезвычайный человек. Как футболист он играл немаловажную роль. Будет очень досадно, если он покинет команду. Мне жаль с позиции тренера, потому что я потеряю важного игрока, неоднократно менявшего ход игры в нашу пользу. Мне будет жалко и с точки зрения личностных отношений, ведь это человек с ценностями", – отметил Де Дзерби в интервью Burbuzz.

Напомним, хавбек перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014 года он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне Марлос провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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