Де Дзерби: Я работаю с командой всего три месяца, в этом сезоне мы должны стать чемпионами Украины
Главный тренер Шахтера попытался оценить свою работу в донецком клубе.
"Недавно Шахтер играл в полуфинале Лиги Европы, а сейчас у нас 1 пункт в группе. Мы допустили ошибки в матче с Шерифом, хотя это был странный поединок.
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Я работаю с командой всего три месяца, и мы ставим совсем другой футбол. Кроме того, много молодежи у нас. Поэтому, считаю, через год, два или три можно будет подводить итоги.
В этом сезоне мы должны стать чемпионами Украины. Хотим играть в еврокубках так же уверенно, как и в УПЛ", – сказал Де Дзерби для Yotube-канала Бомбардир.
Напомним, действующий контракт итальянского специалиста с донецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
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