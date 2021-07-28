"Уже говорил с мистером Де Дзерби. Он выполняет замечательную работу – очень мощную и интенсивную. Я был знаком с ним еще раньше, мы даже встречались на футбольном поле. Тогда он запомнился мне своей техникой и мышлением, и я уже немного понимаю философию мистера.

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Он стремится к качественному футболу – контроль мяча, высокий темп и ультраатакующий стиль. Хочу как можно скорее вернуться и насладиться этой работой, ведь отзывы партнеров только лучшие. Уверен, для Шахтера сезон будет очень успешным", – заявил Мораес в комментарии Shakhtar News.

Напомним, нападающий восстанавливается от тяжелой травмы и даже не попал в заявку "горняков" на первую часть сезона.

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