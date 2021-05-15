Роберто Де Дзерби ждет от Шахтера надлежащей поддержки на трансферном рынке.

Потенциальный тренер "горняков" рассчитывает пригласить в команду знакомых игроков, сообщает Calciomercato.

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Первый кандидат – хавбек Интера Стефано Сенси. Де Дзерби прекрасно знает игрока по совместной работе в Сассуоло. Интер переживает серьезные финансовые проблемы, поэтому может отпустить полузащитника. Интер отдал за Сенси 20 млн евро и планирует получить такую же сумму.

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний хавбек провел 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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