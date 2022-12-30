"Мудрик – фантастический игрок, но Брайтон не может его купить. Он мне нравится, все мои бывшие игроки мне нравятся, но я – тренер Брайтона.

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Я думаю, что Мудрик может выиграть "Золотой мяч" в будущем. Я знаю цену Мудрику", – приводит слова Де Дзерби журналист Ричи Миллс.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года. Михаила активно сватают в Арсенал, но клубы еще не договорились о сумме перехода.

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