Де Дзерби доволен реакцией Степаненко на уменьшение игрового времени в Шахтере
Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби беседовал с лидером "горняков" Тарасом Степаненко.
"Злился ли Степаненко, что не всегда попадал в основу? Тарас повел себя безупречно, как и должен настоящий профессионал, каким он есть. Мы познакомились в начале сезона, я сказал ему о том, что думаю.
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Считаю, что он очень важный игрок для команды, я бы назвал его позицию решающей, но не могу дать гарантию постоянного места на поле. Не так легко говорить правду, особенно правду, которую неприятно слышать, для этого необходимо обладать смелостью, и не у всех она есть.
Никто не вправе критиковать твой выбор как тренера. Я занимаюсь этим уже 9 лет, и это мой стиль общения с игроками с довольно трудным характером, но и у меня нелегкий характер. Я – тренер, и решение должен принимать я", – сказал Де Дзерби в программе BurBuzz.
В нынешнем сезоне УПЛ Тарас сыграл в 13 матчах, в которых отметился двумя голами и ассистом.
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