Де Дзерби дал оценку своей работе после 100 дней на посту главного тренера Шахтера
Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби считает, что "горняки" находятся на правильном пути.
"На данном этапе мне работать комфортно. Я доволен, как мы начали сезон. Конечно, совершенству нет предела. Всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить. Согласен, что у команды уже есть свой стиль. Она достигла важных результатов.
Можно сказать, что мои первые 100 дней в Шахтере прошли в позитивном ключе", – сказал Де Дзерби Shakhtar News.
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Напомним, Шахтер пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив на своем пути Генк и Монако. После 6-ти туров УПЛ подопечные итальянского специалиста расположились на второй строчке, уступая Динамо на три очка.
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