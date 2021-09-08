"На данном этапе мне работать комфортно. Я доволен, как мы начали сезон. Конечно, совершенству нет предела. Всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить. Согласен, что у команды уже есть свой стиль. Она достигла важных результатов.

Можно сказать, что мои первые 100 дней в Шахтере прошли в позитивном ключе", – сказал Де Дзерби Shakhtar News.

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Напомним, Шахтер пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив на своем пути Генк и Монако. После 6-ти туров УПЛ подопечные итальянского специалиста расположились на второй строчке, уступая Динамо на три очка.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину