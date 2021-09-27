"Как итальянец, я счастлив встретиться с командой из своей страны, но я знаю силу Интера и рад увидеться с Симоне Индзаги.

Шахтер – Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер – это команда, которая все еще строится. Интер и Милан – сильнейшие и наиболее целостные команды в Серии А. Даже если Наполи будет способен на большие достижения", – цитирует Де Дзерби Calciomercato.

Напомним, встреча "горняков" и Интера в рамках второго тура группового этапа ЛЧ состоится 28 сентября на НСК Олимпийский, начало в 19:45.

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