Де Дзерби – о сопернике Шахтера в Лиге чемпионов: Я знаю силу Интера
10:57 - Читати українською
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби оценил Интер перед очным поединком.
"Как итальянец, я счастлив встретиться с командой из своей страны, но я знаю силу Интера и рад увидеться с Симоне Индзаги.
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Шахтер – это команда, которая все еще строится. Интер и Милан – сильнейшие и наиболее целостные команды в Серии А. Даже если Наполи будет способен на большие достижения", – цитирует Де Дзерби Calciomercato.
Напомним, встреча "горняков" и Интера в рамках второго тура группового этапа ЛЧ состоится 28 сентября на НСК Олимпийский, начало в 19:45.
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