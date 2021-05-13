Де Дзерби – о приходе в Шахтер: Когда придет время, мы дадим вам знать
Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби дал очередной комментарий относительно потенциального назначения главным тренером "горняков".
"Не хочу пропускать никаких вопросов. Когда придет время, мы дадим вам знать. Близок ли я к Шахтеру? Вопрос не в том – быть близко или далеко. Я знаю, что мне посчастливилось работать с этой командой и в этом клубе.
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Я также знаю, что мы превзошли все ожидания. Я – профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем. С клубом и футболистами у меня нет секретов: мы разговариваем, и они знают больше, чем вы", – цитирует Де Дзерби CalcioMercato со ссылкой на DAZN.
Напомним, накануне дончане официально объявили об уходе Луиша Каштру. Преемником португальца ведущие СМИ называют Роберто Де Дзерби, который возглавляет Сассуоло с лета 2018-го. Итальянец уже якобы подписал контракт с Шахтером на два года с зарплатой в 2 миллиона евро.
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