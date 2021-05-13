"Не хочу пропускать никаких вопросов. Когда придет время, мы дадим вам знать. Близок ли я к Шахтеру? Вопрос не в том – быть близко или далеко. Я знаю, что мне посчастливилось работать с этой командой и в этом клубе.

Шахтер подписал контракт с Де Дзерби, – итальянское СМИ

Я также знаю, что мы превзошли все ожидания. Я – профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем. С клубом и футболистами у меня нет секретов: мы разговариваем, и они знают больше, чем вы", – цитирует Де Дзерби CalcioMercato со ссылкой на DAZN.

Напомним, накануне дончане официально объявили об уходе Луиша Каштру. Преемником португальца ведущие СМИ называют Роберто Де Дзерби, который возглавляет Сассуоло с лета 2018-го. Итальянец уже якобы подписал контракт с Шахтером на два года с зарплатой в 2 миллиона евро.

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