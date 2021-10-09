"Мне был нужен этот опыт. Мой цикл в Сассуоло закончился, я знал, что не могу дать команде большего. Я хотел попробовать себя на фоне новых реалий: многоязычной раздевалки, Лиги чемпионов, 8 матчей, к которым нужно подготовиться, и которые нужно сыграть за 25 дней. У меня была потребность и желание столкнуться с серьезными трудностями.

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Было непросто покинуть Сассуоло, людей, к которым я очень привязан. Я люблю людей больше, чем места. Сейчас я действительно сталкиваюсь с трудностями, бывают времена, когда я борюсь и меня беспокоит вопрос, кто заставил меня это сделать. Но когда я останавливаюсь и начинаю думать, то прихожу к выводу, что это было то, что я искал", – отметил Де Дзерби в интервью Goal.

Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер прошлым летом после 3 лет работы в Сассуоло. Де Дзерби уже успел вывести "горняков" в групповой этап Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Украины, разбив Динамо (3:0).

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