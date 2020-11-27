"Яремчук был на изоляции неделю. 28 ноября он сдаст повторный тест, однако вероятность, что он даст отрицательный результат, невысока. Депуатр постепенно восстанавливается от мышечного повреждения.

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Кляйндинст недавно серьезно переболел, его выход на поле в матче против Зюльте-Варегема под вопросом. Пластун точно пропустит матч. Он серьезно болен, но это не коронавирус", – поделился Де Декер в комментарии Nieuwsblad.

Отметим, что Гент с 16 очками занимает 10 место чемпионата Бельгии. Добавим, что за команду, кроме Яремчука и Пластуна, из украинцев выступает Роман Безус.

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