"Я верю, что у нас прекрасное будущее. Рональд Куман и его ассистенты, которые теперь работают со мной, заложили этот фундамент несколько лет назад. У нас хороший состав, хороший персонал.

Де Бур официально возглавил сборную Нидерландов

Я всегда был игроком, который требовал на тренировках максимума и пытался финишировать как можно выше. Как тренер – я такой же.

Мы хотим добиться результатов, играя в красивый футбол. На данный момент все выглядит хорошо. Я думаю, что у нас есть игроки, способные добиться этого. И я уверен, что могу быть хорошим тренером", – цитирует де Бура официальный Твиттер национальной сборной Нидерландов.

Напомним, именно "оранжевые" станут первым соперником Украины на Евро-2020. Поединок состоится летом следующего года в Амстердаме.

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