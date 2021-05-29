Де Брюйне жутко столкнулся с Рюдигером в финале Лиги чемпионов – лидер Манчестер Сити покидал поле со слезами на глазах
23:58 - Читати українською
Кевин де Брюйне будет иметь не лучшие воспоминания о решающем матче Лиги чемпионов сезона 2020/21.
завершено
42’ Кай Хаверц
Бельгийский полузащитник вышел в стартовом составе Манчестер Сити на финал против Челси, но доиграть матч Де Брюйне не было суждено.
Манчестер Сити – Челси – видео гола
В дебюте второй 45-минутки, когда "горожане" уже минимально уступали, Кевин жутко столкнулся головами с Антонио Рюдигером. После удара бельгийца пришлось менять. Лидер Сити покидал поле со слезами на глазах.
К слову, для Кевина де Брюйне финал ЛЧ был 40-м поединком в сезоне 2020/21.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter