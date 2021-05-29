Кевин де Брюйне будет иметь не лучшие воспоминания о решающем матче Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Де Брюйне со слезами на глазах покидал поле / Twitter Mundo Deportivo

Бельгийский полузащитник вышел в стартовом составе Манчестер Сити на финал против Челси, но доиграть матч Де Брюйне не было суждено.

Манчестер Сити – Челси – видео гола

В дебюте второй 45-минутки, когда "горожане" уже минимально уступали, Кевин жутко столкнулся головами с Антонио Рюдигером. После удара бельгийца пришлось менять. Лидер Сити покидал поле со слезами на глазах.

К слову, для Кевина де Брюйне финал ЛЧ был 40-м поединком в сезоне 2020/21.

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