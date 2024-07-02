"Дьяволы" вылетели в 1/8 финала чемпионата Европы, проиграв Франции (0:1). Кевин де Брюйне ответил на вопросы журналистов о его дальнейшей карьере в сборной Бельгии.

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"Слишком рано говорить, закончу ли я с выступлениями за "дьяволов". Сейчас мне нужно отдохнуть, потому что этот сезон был для меня особенно длинным. Мне нужно немного подумать. Я приму решение после лета", – цитирует бельгийца La libre.

Напомним, что Кевин де Брюйне дебютировал за сборную Бельгии в 2010 году. В общем полузащитник провел 105 матчей за национальную команду. В его активе 28 голов и 49 ассистов.

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