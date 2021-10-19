"Я бы взял не только этот год, а два последних сезона. И лучшим я считаю Роберта Левандовски. Учитывая то, сколько он забивает и сколько выигрывает с Баварией, то поставлю его на первое место", – приводит слова Де Брюйне Marca.

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Напомним, именно поляк был главным претендентом на "Золотой мяч-2020", однако церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что Левандовски в текущем сезоне продолжил поражать бомбардирскими способностями – в 11 матчах форвард Баварии отметился 15 голами и 1 ассистом.

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