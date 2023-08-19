В матче первого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити уверенно обыграл Бернли, но потерял лидера команды Кевина Де Брюйне. Бельгиец пропустит около 3-4 месяцев из-за повреждения подколенного сухожилия – такую же травму он получил в финале Лиги чемпионов.

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"Новость после игры с Бернли стала для меня настоящим ударом физически и морально. Теперь операция сделана, я готов к возобновлению и возвращению к работе вскоре. Спасибо всем за поддержку", - написал Де Брюйне в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Манчестер Сити во втором туре АПЛ примет Ньюкасл. Матч запланирован на сегодня, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одержав Севилью в серии пенальти.