Де Брюйне восстановится быстрее, чем планировалось, и сыграет в важном матче АПЛ

Мир — 12 нояб 341
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Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов
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Коноплянка потерял и получил шанс: партнеры хуже, а 2 конкурента тяжело травмировались – немецкие СМИ оценили украинцаГермания — 12 нояб 379
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Сборная Украины собралась в КиевеСборная Украины — 12 нояб 504
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Реал сегодня утвердит Солари в роли главного тренера до конца сезона 2018/19, – MarcaИспания — 12 нояб 112
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Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер СітіМир — 12 нояб 572
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