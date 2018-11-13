Де Брюйне восстановится быстрее, чем планировалось, и сыграет в важном матче АПЛ

Атакующий полузащитник английского Манчестер Сити Кевин де Брюйне вернется в строй после травмы раньше, чем планировалось.

Бельгийский хавбек может вернуться на поле в начале декабря, сообщает The Guardian.

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Кевин де Брюйне травмировал колено в матче против Фулхэма в начале ноября. Врачи прогнозировали, что из-за повреждения он вынужден будет пропустить 5-6 недель.

Однако, теперь следует ожидать его появления в матче 15-го тура АПЛ против Уотфорда и в важном поединке следующего игрового дня против лондонского Челси. В сезоне 2018/19 бельгиец провел всего 5 матчей во всех турнирах по причине травмы, полученной еще летом.