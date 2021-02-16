Де Брюйне вернулся к тренировкам с Манчестер Сити
Полузащитник английского Манчестер Сити Кевин де Брюйне восстановился после травмы и начал набирать физические кондиции.
Бельгийский хавбек возобновил занятия в общей группе "горожан", сообщает официальный сайт клуба.
Зинченко попал в сборную лучших игроков 24 тура АПЛ по версии WhoScored
Де Брюйне занимался с основными исполнителями Сити во время тренировки во вторник. Травма подколенного сухожилия выбила 29-летнего лидера команды из обоймы Гвардиолы на месяц. Де Брюйне травмировался в матче против Астон Виллы 20 января и тогда покинул поле досрочно. Дата возвращения бельгийца на поле пока остается неизвестной.
В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 15 результативных передач.
Ліверпуль сходить зі шляху Зінченка, Мілан втратив лідерство перед дербі, у Барси та Реала свій "турнір" – огляд вікенду