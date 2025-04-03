Де Брюйне начал переговорный процесс с саудовским клубом Неом, который сейчас выступает во втором дивизионе страны. Об этом информирует Foot Mercato.

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Сообщается, что на КДБ также претендуют Ривер Плейт, Галатасарай, Фенербахче и Сан-Диего. Ранее спортивный директор американского клуба Тайлер Хипс признался, что вел переговоры с бельгийцем. "Кевин любит Калифорнию, он приезжает сюда каждый год на каникулы. Я уже говорил с ним. На данный момент эта сделка не вписывается в наш бюджет", – отметил он.

Сейчас де Брюйне зарабатывает в Англии 24,5 млн евро в год.

В следующем сезоне Неом, вероятно, будет выступать в элитном дивизионе.

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