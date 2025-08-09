Товарищеский матч

Наполи – Жирона – 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 4, де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42

Наполи обновил свой состав этим летом, а самый звездный новичок, Кевин де Брюйне, вышел в старте на матч против Жироны. Виктор Цыганков ожидаемо также вышел в основе своей команды. Начало матча было за чемпионами Италии: капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо уже на 4-й минуте замкнул навес де Брюйне с углового, головой подрезав мяч под дальнюю штангу – 1:0!

Уже на 15-й минуте Кевин забил и сам. Сработала его звездная связка с Лукаку, который вовремя сбросил на свободного де Брюйне, а тот ударом с лету расстрелял ворота Гассаниги. На 23-й минуте счет был уже 3:0. И снова де Брюйне, который теперь подключился с левого фланга, подхватил мяч, который отлетел от Нереса в борьбе с защитниками, и мощно прошил вратаря!

Казалось, что Жирона обречена, но дело в свои руки взял Стуани. Уругваец сначала классно сыграл на добивании после попытки Крейчи и сейва Мерета. А до перерыва Кристиан оформил дубль. Ассистировал форварду Виктор Цыганков, который сделал передачу с левого фланга – Стуани ударом в касание сократил отставание до минимального.

На второй тайм на поле появился еще один украинец – Владислав Крапивцов. Дебютировал за Жирону и защитник Манчестер Сити Витор Рейс. В Наполи также состоялось немало перестановок, от чего феерия первого тайма исчезла. Жирона же могла сравнять счет – классную возможность потерял летний новичок команды Уго Ринкон, который не сумел попасть в ворота. В итоге, голов во втором тайме так и не было, а затем – минимальная победа Наполи сразу с тремя результативными действиями де Брюйне.

