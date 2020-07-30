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Де Брюйне стал игроком года в Англии по версии ПФА

10:25 - Читати українською
Де Брюйне стал игроком года в Англии по версии ПФА
Кевин де Брюйне / Reuters

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации.

Лидер "горожан", по мнению коллег, был лучшим в сезоне 2019/20, сообщает BBC Sport.

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В голосовании приняли участие 515 игроков Премьер-лиги. Де Брюйне получил 45 % голосов. Вторым стал хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон (27 %), третьим – вингер мерсисайдцев Садио Мане (11 %). В прошлом году приз, который вручают начиная с сезона 1973/74, получил Вирджил ван Дейк.

К слову, в минувшем сезоне Кевин де Брюйне провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 13 мячей и отдал 20 результативных передач.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Игрок сезона АПЛ Кевин Кевин де Брюйне Профессиональная футбольная ассоциация (PFA)
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