Новичок Наполи Кевин де Брюйне получил символический подарок - на одной из первых тренировок ему разрешили выйти в футболке с номером 10.

Де Брюйне может поспособствовать трансферу еще одной звезды Манчестер Сити в Наполи

Об этом сообщил аккаунт 433 в Instagram, опубликовав фото и видео бельгийца в легендарном номере. "Он не мог в это поверить", – говорится в подписи.

Де Брюйне не будет играть под 10-м номером в сезоне – он закреплен за Марадоной навсегда. Но этот жест стал для Кевина символическим приветствием в новом клубе – Наполи дал ему возможность на мгновение почувствовать себя частью истории.

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