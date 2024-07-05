Кевин де Брюйне в свои 33 года не против отправиться на футбольные заработки.

Звездный полузащитник уже имеет устную договоренность с саудовским Аль-Иттихадом, утверждает журналист Руди Галетти.

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Действующий контракт де Брюйне с Ман Сити рассчитан еще на год, но "горожане" якобы не против отпустить бельгийца уже сейчас. В ближайшие дни ожидаются переговоры между клубами. Манчестер Сити имеет успешный опыт продажи игроков в Саудовскую Аравию (Рияд Марез, Эмерик Ляпорт).

В прошлом сезоне де Брюйне сыграл за Манчестер Сити 26 матчей, забил 6 голов и отдал 18 ассистов. Transfermarkt оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

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