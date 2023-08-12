Кевин Де Брюйне был заменен на 23-й минуте матча против Бернли. Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал повреждение бельгийца.

Манчестер Сити уверенно стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги, разгромив Бернли в первом туре АПЛ.

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Но легкую победу "горожан" затмила очередная травма лидера команды – Кевин Де Брюйне покинул поле на 23 минуте встречи.

"К сожалению, он снова травмировался. Кевин получил ту же травму, что и в финале Лиги чемпионов (повреждение подколенного сухожилия). Он выбыл на время", – цитирует Гвардиолу BBC.

Как отмечает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, рецидив подобных травм грозит вылетом на вдвое больший срок, а это означает даже месяцы простоя.

Напомним, уже в среду, 16 августа, Манчестер Сити встретится с Севильей в рамках матча за Суперкубок УЕФА. Старт встречи запланирован на 22:00.

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