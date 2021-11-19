Манчестер Сити потерял лидера перед поединком против Эвертона.

Кевин де Брюйне подхватил коронавирус, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на слова наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.

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30-летний бельгийец был изолирован от команды на 10 дней. Кевин пропустит ближайшие поединки Сити. 21 ноября подопечные Гвардиолы встретятся с Эвертоном, а уже через три дня "горожан" ожидает ключевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

В нынешнем сезоне АПЛ де Брюйне провел 8 матчей, в которых отличился двумя голами.

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