Де Брюйне: С возрастом на первое место выходит успех команды, а не твой личный

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал, как менялось его восприятие футбола на протяжении карьеры.

"Для того чтобы сыграть на топ-уровне, не обойтись без удачи. Когда я выступал в Челси, то видел другую сторону футбола. Поэтому мне было не сложно убедить себя сменить клуб, чтобы регулярно выходить на поле. В Вольфсбурге у меня все было отлично . Я чувствовал, что мне не нужно кому-то что-то доказывать.

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Когда ты молодой игрок, то хочешь показать все, на что способен. Но со временем на первый план выходят успехи команды. Как игрок, ты отходишь на второй план.

То, что нормально для футболистов, ненормально для обычных людей. Впрочем, такова наша работа. В ведущих клубах мира тебя осуществляется очень серьезное давление. Но мне кажется, что я с ним справляюсь", – цитирует де Брюйне Goal.com.

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