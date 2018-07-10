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Де Брюйне: Пытаемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории

08:45 23 Читати українською
Де Брюйне: Пытаемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории
Кевин де Брюйне / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне рассказал о настроении команды перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 против Франции.

"Мы знаем, что наши болельщики ждут от нас многого. У нас в команде уникальная атмосфера, а класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют бороться за самые высокие места.

Мы не хотим говорить о борьбе за победу на чемпионате мира, стараемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории.

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Мы однозначно настроены побеждать в каждой игре и добиваться максимально возможного результата", – цитирует де Брюйне издание Известия.

Напомним полуфинальный матч чемипонату мира-2018 Франция – Бельгия состоится сегодня, начало в 21:00.

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ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
11
час
:
28
мин
Бельгия
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Теги
Франция - Бельгия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018
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