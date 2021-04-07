"Я невероятно счастлив! С момента своего приезда в Сити в 2015 году я чувствую себя здесь, как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь, а сам я стал играть намного лучше.

Де Брюйне продлил контракт с Манчестер Сити

Этот футбольный клуб нацелен на успех. Он дает мне все необходимое, чтобы я выступал на максимуме, поэтому продление контракта было простым решением. Я играю в лучший футбол в своей карьере, и искренне считаю, что это еще не предел.

Мы с Пепом одинаково видим футбол. Такие взаимоотношения с тренером важны для меня, поскольку наши цели полностью совпадают, мы хотим одного и того же", – цитирует бельгийца официальный сайт клуба.

Напомним, что де Брюйне продлил контракт с "горожанами" до лета 2025 года. Переговоры по новому соглашению с клубом хавбек вел самостоятельно.

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