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Де Брюйне пропустит матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб

14:55 39 Читати українською
Де Брюйне пропустит матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб
Кевин де Брюйне / Reuters

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне не поможет команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 

Кевин де Брюйне травмировался в матче против Эвертона и не успеет восстановиться к матчу против загребского Динамо, информирует DailyMail.

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По информации издания, бельгиец должен пройти медобследование, после чего станет известно, сможет ли он сыграть в следующем туре АПЛ против Вулверхэмптона.

Добавим, что матч Манчестер Сити – Динамо Загреб состоится сегодня, 1 октября. Начало игры в 22:00.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Лига чемпионов Манчестер Сити - Динамо Загреб
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