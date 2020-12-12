"Нам нужно быть осторожными, потому что после всего, что произошло с ними на этой неделе, эта игра – хорошая возможность для соперника переключиться.

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Они захотят показать обратную сторону того, что произошло с ними в Лейпциге, и мы должны знать об этом. В конце концов, мы с ними в похожей ситуации – обе команды хотят сохранить импульс последних нескольких недель, и это важно сделать.

Манчестер Юнайтед выиграл только одну игру дома из пяти в АПЛ? Это ничего не значит. Это другая игра, и я могу понять, что, играя против такого великого клуба, как Манчестер Юнайтед, на выезде, соперники настроены действовать от обороны. Возможно, здесь у них были проблемы. Я не совсем уверен, поскольку не смотрел каждую игру", – подчеркнул Де Брюйне в комментарии FourFourTwo.

Отметим, что матч Манчестер Юнайтед 2 Манчестер Сити состоится уже сегодня, 12 декабря, начало игры в 19:30.

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