Де Брюйне предложил не доигрывать нынешний сезон – у бельгийца сильные аргументы

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне считает, что было бы целесообразно пожертвовать нынешним сезоном, чтобы избежать проблем в будущем.

"Понятия не имею, когда мы снова будем играть. Мы не играем шесть недель. Обычно три-четыре недели требуется на подготовку. Если мы сразу же возобновим сезон, то все будут травмированы после нескольких матчей.

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Знаю, что речь идет о больших деньгах. Но я думаю, что такое долгое ожидание решения может вызвать проблемы в следующем сезоне. Длительного летнего перерыва, на который можно просто все перенести, не будет.

Мне будет грустно, если сезон будет прекращен после такого хорошего года, но если это позволит избежать проблем в следующем сезоне, это нужно сделать", – цитирует де Брюйне Goal со ссылкой на HLN.

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