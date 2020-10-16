Хавбек получил повреждение в матче за сборную Бельгии и пропустит несколько матчей чемпионата Англии. О серьезности травмы и сроки восстановления станет известно после более детального обследования. Бельгиец не смог доиграть до конца матч против сборной Англии в рамках Лиги наций.

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"Не думаю, что дело серьезное, но следующие несколько матчей он, я считаю, пропустит. Посмотрим", – лаконично оценил состояние своего подопечного Хосеп Гвардиола в комментарии BBC.

К слову, де Брюйне провел 5 матчей в составе Манчестер Сити в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

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