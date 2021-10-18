Бельгийский хавбек рассказал, что понимает причины, по которым его одноклубник разочарован своей ситуацией в Манчестер Сити. Вместе с тем он настоял на позиции, что ротация состава – это часть жизни в топ-клубе, сообщает Sky Sports.

Гвардиола отреагировал на заявление Стерлинга о желании покинуть Манчестер Сити

На прошлой неделе Стерлинг заявил о готовности покинуть Сити и, возможно, Премьер-лигу после того, как утерял фаворитизм Пепа Гвардиолы. 26-летний англичанин солировал в составе национальной команды во время шествия к финалу Евро-2020 летом, но вышел в старте Сити всего 5 раз в новом сезоне. Это заставило его признать недовольство существующим положением дел.

Комментируя заявление Стерлинга перед выездным матчем с Брюгге во вторник де Брюйне заявил: "Очевидно, ротация является важной, поскольку мы участвуем в четырех турнирах. Иногда это трудная задача. Но я понимаю разочарование, поскольку сам игрок, а некоторым из нас нужно больше ритма, чтобы играть. Вероятно, Раз из тех игроков, которым нужно больше. Лично я из этой же категории игроков.

Иногда сложно сыграть один матч, а следующий – пропустить, но именно главный тренер должен делать выбор. Это очень сложно. У нас есть 22-23 игрока сборных, поэтому кого бы не выбрал, всегда будешь прав. Когда команда выступает хорошо, ты как игрок мало можешь изменить. Но мы также стараемся помогать друг другу – это единственное, что мы можем сделать, как игроки".

Напомним, что Рахим Стерлинг перебрался в Манчестер Сити в 2015 году из Ливерпуля за 44 млн фунтов. Действующий контракт англичанина рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне в его активе 8 матчей во всех турнирах (1 гол, 1 ассист).

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