Де Брюйне поддержал Стерлинга на фоне разногласий с Гвардиолой
Перед поединком 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился мыслями относительно ситуации вингера команды Рахима Стерлинга. На прошлой неделе он заявил намерение покинуть Этихад.
Бельгийский хавбек рассказал, что понимает причины, по которым его одноклубник разочарован своей ситуацией в Манчестер Сити. Вместе с тем он настоял на позиции, что ротация состава – это часть жизни в топ-клубе, сообщает Sky Sports.
Гвардиола отреагировал на заявление Стерлинга о желании покинуть Манчестер Сити
На прошлой неделе Стерлинг заявил о готовности покинуть Сити и, возможно, Премьер-лигу после того, как утерял фаворитизм Пепа Гвардиолы. 26-летний англичанин солировал в составе национальной команды во время шествия к финалу Евро-2020 летом, но вышел в старте Сити всего 5 раз в новом сезоне. Это заставило его признать недовольство существующим положением дел.
Комментируя заявление Стерлинга перед выездным матчем с Брюгге во вторник де Брюйне заявил: "Очевидно, ротация является важной, поскольку мы участвуем в четырех турнирах. Иногда это трудная задача. Но я понимаю разочарование, поскольку сам игрок, а некоторым из нас нужно больше ритма, чтобы играть. Вероятно, Раз из тех игроков, которым нужно больше. Лично я из этой же категории игроков.
Иногда сложно сыграть один матч, а следующий – пропустить, но именно главный тренер должен делать выбор. Это очень сложно. У нас есть 22-23 игрока сборных, поэтому кого бы не выбрал, всегда будешь прав. Когда команда выступает хорошо, ты как игрок мало можешь изменить. Но мы также стараемся помогать друг другу – это единственное, что мы можем сделать, как игроки".
Напомним, что Рахим Стерлинг перебрался в Манчестер Сити в 2015 году из Ливерпуля за 44 млн фунтов. Действующий контракт англичанина рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне в его активе 8 матчей во всех турнирах (1 гол, 1 ассист).
Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду