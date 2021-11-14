Звезда Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин де Брюйне поддержал авантюру от ФИФА организовывать Мундиаль каждые 2 года.

"В начале сезона у меня была встреча с представителями ФИФА и Арсеном Венгером. Они хотели рассказать о своем предложении.

ФИФА сообщила ассоциациям о намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года

Чтобы сделать нечто подобное, федерации всех стран УЕФА и ФИФА должны действовать совместно. Все должны работать вместе.

Я настаивал, чтобы они сохранили нормальный период отдыха для нас, игроков, в конце сезона. Идея сама по себе неплохая, но если только все вместе над ней будут работать", – цитирует де Брюйне The Sun.

Напомним, ближайший Мундиаль будет проходить в ноябре-декабре 2022-го. Форум будет принимать Катар.

"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство