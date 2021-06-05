"Посмотрев на снимки, врачи решили, что Кевину нужна небольшая операция. Она состоялась и прошла хорошо. Кевин присоединится к общей группе в понедельник и будет с нами на Евро.

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Это было необходимое вмешательство, чтобы сохранить структуру глазницы в долгосрочной перспективе. Это не та операция, требующая длительного восстановления, она была просто для того, чтобы убедиться, что в дальнейшем не возникнет проблем. Операция длилась всего 20 минут, и врачи очень довольны ее результатом. Решение было принято с Манчестер Сити.

У Кевина все хорошо. Он в хорошем настроении и не может дождаться, чтобы присоединиться к нам на поле в понедельник. Это не та операция, которая мешает вам вернуться к активности или требует длительного времени для восстановления, на самом деле все наоборот. Он даже, скорее всего, будет играть без дополнительной защиты на лице", – цитирует Мартинеса The Mirror.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Бельгии встретится с Данией, Финляндией и россиянами.

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