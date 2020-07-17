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Де Брюйне определился со своим будущим в Манчестер Сити

21:30 - Читати українською
Де Брюйне определился со своим будущим в Манчестер Сити
Кевин де Брюйне и Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне видит свое будущее в лагере Гвардиолы.

Манчестер Сити готовится сесть за стол переговоров с представителями Кевина де Брюйне о продолжении сотрудничества.

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Похоже, диалог не будет длительным, ведь 29-летний бельгиец уже решил, что хочет продолжить выступления за "горожан", сообщает Metro. Действующее соглашение между Кевином и клубом рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ де Брюйне провел 33 матча, в которых отметился 11-ю голами и 19-ю ассистами.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Испания Кевин Кевин де Брюйне
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