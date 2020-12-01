Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне намерен продлить контракт с "горожанами".

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Причиной такого решения стала пролонгация соглашения с клубом нынешним наставником команды Хосепом Гвардиолой, сообщает издание CBS Sports. 29-летний бельгиец остался удовольствием вышеупомянутым фактом и сразу же начал переговоры о продлении своего контракта.

Общение между сторонами продолжается, причем де Брюйне участвует в переговорах лично, без посредников, потому что хочет остаться в Манчестер Сити, ведь чувствует себя счастливым в клубе. Ожидается, что стороны договорятся о новом контракте в ближайшие месяцы, а новое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года.

Напомним, де Брюйне перешел в Манчестер Сити из Вольфсбурга в августе 2015 года за 76 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.

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